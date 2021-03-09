Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma dizisine finali getirtecek

TRT’nin en çok izlenen tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, reytinglerden elde ettiği başarı birçok dizinin hüsrana uğramasına neden oluyor. Bunlardan biri de ahlaksızlığı empoze etmek için yayınlanan Fox TV'nin Yasak Elma dizisi oldu.