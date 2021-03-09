Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma dizisine finali getirtecek
TRT’nin en çok izlenen tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, reytinglerden elde ettiği başarı birçok dizinin hüsrana uğramasına neden oluyor. Bunlardan biri de ahlaksızlığı empoze etmek için yayınlanan Fox TV'nin Yasak Elma dizisi oldu.
Reytinglerde her hafta olduğu gibi Uyanış Büyük Selçuklu tarihi dizisi, zirvede yerini korudu.
Şahika, Hasan Ali’yle evli olmasının tüm avantajlarını kullanmaya başladığı Yasak Elma'nın dün akşamki bölümü reytinglerde hüsrana uğradı. Dizi, reyting için değil ahlaksızlık empoze etme amacıyla yayında tutulmaya devam ediyor.
İşte 8 Mart 2021 Pazartesi reyting sonuçları;
10 - Uyanış Büyük Selçuklu Özet (TRT 1)
9 - Maraşlı Özet (ATV)
8 - Ana Haber (ATV)
7 - Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber (Fox TV)
6 - Yasak Elma (Fox TV)
5 - Maraşlı (ATV)
4 - Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)
3 - Esra Erol'da (ATV)
2 - Çukur (Show TV)
1 - Uyanış Büyük Selçuklu (ATV)