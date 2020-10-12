Uyanış Büyük Selçuklu Sultan Melikşah'ın kaç çocuğu vardır?

Uyanış Büyük Selçuklu Sultan Melikşah'ın kaç çocuğu olduğu merak konsuu oldu. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyici tarafından büyük ilgi gördü. Yayınlanan her yeni bölümde izleyiciler Sultan Melikşah'ın hayatına dair ayrıntıları araştırıyor. Peki, Sultan Melikşah'ın kaç çocuğu olmuştur? İşte ayrıntılar...

Sultan Melikşah'ın kaç çocuğu vardır?

Selçuklu Devleti'nin en önemli hükümdarlarından biri olan ve kendisi zamanında devletin en geniş sınırlarına ulaştığı Sultan Melikşah,ın oğlu küçük yaşta kendisinden ayrılmış ve habersiz şekilde büyütülmülştür. Dizide Sencer ismi ile rol alan Sultan Melikşah'ın oğlu ile kaşılaşıp karşılaşmayacağı merak edilirken bir yandan tarihte Sultan Melikşah'ın kaç çocuğu olduğu sorusu akıllara geldi.

Henüz 18 yaşındayken tahta geçen Büyük Selçuklu İmparatoru Melikşah’ın en büyük ideali bütün Müslüman devletleri bir bayrak altında toplayarak İslam Birliği’ni kurmaktı. Asırlar boyu tarihte silinmeyecek zaferlere imza atan Melikşah'ın 3 kız, 5 erkek olmak üzere 8 tane çocuğu olmuştur. İşte Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın çocuklarının isimleri:

Sultan Melikşah'ın çocukları

Ahmed Sencer

Berkyaruk

I. Mahmud

Muhammed Tapar

Davud

Isma Khatun

Gawhar Khatun

Mah Melek Hatun

Sultan Melikşah nasıl ölmüştür?

Bir şii kaynağa göre Melikşah İslam içinde ayrılan mezheplerin nedenini ve hak olanı bulmak amacıyla, Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nde, çeşitli ilimlerde kendilerine güvenilir 10'ar tane Ehl-i Sünnet ve Caferî büyük alimini konuk etmiştir. Sultan Melikşah'ın kendi başkanlığında ve tarafsız olarak Nizamülmülk'ün danışmanlığında, Nizamülmülk'ün damadı olan Mukatil b. Atiyye'nin kaleme aldığı konferans 3 gün boyunca sürmüş, Caferî alimlerinin, Melikşah'ın bütün sorularına eksiksiz olarak Kur’an-ı Kerîm'den ve Hadis-i Şerifler'den delil getirdiğini görünce, çok şaşırmış ve şu ana kadar düşüncesinin yanlış olduğunu görüp Şiî mezhebine geçtiğini konferansta dile getirmiştir. Hemen ardından Nizamülmülk başta olmak üzere mecliste bulunan alimlerden de büyük bir kısmı Caferî Mezhebi'ne dahil olmuşlardır. Fakat daha sonra bazı Sünni alimler Sultan Melikşah ile veziri Nizamülmülk'ün aleyhinde karalama politikası güdüp ve sonunda hicri 12 Ramazan 485 yılı (16 Ekim 1092) Vezir Nizamülmülk'ü ve izleyen dönemde de Sultan Melikşah'ı daha 37 yaşında iken öldürttüler.

Bazı kaynaklar Nizamülmülk'ün Hasan Sabbah'ın emrindeki Haşhaşiler tarafından öldürüldüğünü yazarlar.