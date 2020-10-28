Uyanış Büyük Selçuklu ile ilgili şok eden gerçek! Hiç bir şey göründüğü gibi değilmiş

TRT1’de ekrana gelen ve sezonun iddialı dönem dizileri arasında yerini alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kamera arkasında ciddi bir emek söz konusu. Tabii ki pek çok dizide emekler büyük ama dönem dizisi olduğunda durum biraz daha değişiyor. Özel kostümler, her bölüm özel makyajlar, aksesuarlar, dekorlar derken ciddi bir uğraş söz konusu.

Oyuncular da bu durumdan nasibini alıyor. Teknik ekibin büyük bir çaba sarfettiği kamera arkasında, oyuncular içinde uzun ve meşakkatli saatler yaşanıyor. Özellikle dönem kıyafetleri ve makyajlarıyla oyuncuların hazırlanma süreçleri de uzamakta.

Sadeve Gülsoy için en 5 kişi çalışıyor

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrolünde yer alan ve dizide Sultan Melikşah’ı oynayan Buğra Gülsoy da dizide hazırlık aşaması uzun süren oyuncular arasında. Özellikle savaş sahneleri sırasında oyuncuların yüzüne yapılan makyajların gerçekçi olması için özel bir çaba harcandığı ortaya çıktı.

Gülsoy’un sahnelere hazırlanması için en az 5 kişilik bir ekibin görev aldığı öğrenildi.