  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Uyanış Büyük Selçuklu ile ilgili şok eden gerçek! Hiç bir şey göründüğü gibi değilmiş
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu ile ilgili şok eden gerçek! Hiç bir şey göründüğü gibi değilmiş

TRT'nin sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melik Şah rolünü oynayan Buğra Gülsoy'un çekilecek sahnelere hazırlanması için en az 5 kişilik bir ekibin görev aldığı ortaya çıktı. Tarihi atmosferi seyirciye aktarabilen dizinin başarının arkasında ekip çalışmasının olduğu yorumları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 09:39:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu ile ilgili şok eden gerçek! Hiç bir şey göründüğü gibi değilmiş

TRT1’de ekrana gelen ve sezonun iddialı dönem dizileri arasında yerini alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kamera arkasında ciddi bir emek söz konusu. Tabii ki pek çok dizide emekler büyük ama dönem dizisi olduğunda durum biraz daha değişiyor. Özel kostümler, her bölüm özel makyajlar, aksesuarlar, dekorlar derken ciddi bir uğraş söz konusu.

Oyuncular da bu durumdan nasibini alıyor. Teknik ekibin büyük bir çaba sarfettiği kamera arkasında, oyuncular içinde uzun ve meşakkatli saatler yaşanıyor. Özellikle dönem kıyafetleri ve makyajlarıyla oyuncuların hazırlanma süreçleri de uzamakta.

Sadeve Gülsoy için en 5 kişi çalışıyor

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrolünde yer alan ve dizide Sultan Melikşah’ı oynayan Buğra Gülsoy da dizide hazırlık aşaması uzun süren oyuncular arasında. Özellikle savaş sahneleri sırasında oyuncuların yüzüne yapılan makyajların gerçekçi olması için özel bir çaba harcandığı ortaya çıktı.

Gülsoy’un sahnelere hazırlanması için en az 5 kişilik bir ekibin görev aldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!
Gündem

KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin her zaman iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutamayız." dedi ..
Berat Albayrak duyurdu: Ülkemize geliyorlar
Ekonomi

Berat Albayrak duyurdu: Ülkemize geliyorlar

Türkiye ekonomisinin dönüm noktasında olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'..
Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede
Gündem

Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay