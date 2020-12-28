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Medya Uyanış Büyük Selçuklu etkisi yapacak! Hay Sultan dizisine sürpriz transfer
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu etkisi yapacak! Hay Sultan dizisine sürpriz transfer

TRT'de yakın zamanda ekranlara gelmesi beklenen Hay Sultan dizisine oyuncu Melisa Aslı Pamuk katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 12:51:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu etkisi yapacak! Hay Sultan dizisine sürpriz transfer

Bu sezon Serkan Çayoğlu ile birlikte Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat dizisinde başrolde yer alan Melisa Aslı Pamuk, kanalın diziye sahip çıkmaması ve düşen reytingler sonrasında sezonu erken tamamlamak durumunda kalmıştı.

Yeni Hayat dizisinde iyi bir performans sergileyen oyuncu, finalin ardından gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Pandemi ortamına rağmen yeniden sete çıkma kararı veren Melisa Aslı Pamuk, TRT1’de yayınlanacak olan Hay Sultan isimli diziden gelen teklifi kabul etti. Ünlü oyuncu, Emre Konuk’un sahibi olduğu Akli Film’in yeni dizi projesi için hazırlıklara da başladı. Melisa Aslı Pamuk dışında kadroda yer alan bazı isimler daha önceden belli olmuştu.

Bu isimler arasında Gülper Özdemir, Cemal Toktaş, Sera Tokdemir, Çetin Tekindor, Kevork Malikyan, Olcay Kavuzlu ve Kerem Arslanoğlu’nun isimleri geçmekteydi. Hay Sultan dizisinde Abdülkadir Geylani’nin hayatını anlatacak. Usta oyuncu Çetin Tekindor Geylani Hazretlerine hayat verecek.

İslam tarihinin önemli isimlerden biri olan tasavvuf âlimi Abdülkadir Geylani, toplumsal meselelerle yakından ilgilenen ve konumunu önemseyen her olaya dahil olup barış çağrısı yapan bir alimdi.

Çekimleri başlayan Hay Sultan tarikat hırkasının miskinlere değil alimlere yakıştığını, dervişlerin hurafelerle değil bizatihi hayatın gerçeklerini kabul ederek yaşadığını ve ilimleri ile medeniyetleri şekillendirdiklerini anlatacak.

Dizide; Eşref’e Kerem Arslanoğlu, Mansur’a Kevork Malikyan, Sofya’ya Gülper Özdemir ve Molla Faysal’a ise Cemal Toktaş canlandıracak.

Geylani Hazretlerinin, tasavvufa ulaşma yolunda yaptığı mihmandarlığın anlatıldığı Hay Sultan yakında TRT 1’de.

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