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Medya Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kimler?
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kimler?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Selçuklu dönemine ait olayları anlatan Nizamı Alem Büyük Selçuklu dizisi TRT 1’de izleyici ile buluşacağı günü bekliyor. Diriliş Ertuğrul’un yayınlanmasıyla birlikte TRT büyük bir izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarmıştı. Uyanış Büyük Selçuklu dizizi ile yine reytingleri alt üst etmeye hazırlanan TRT 1’in yeni dizisi Büyük Selçuklu’nun fragmanı büyük beğeni toplatı. Peki Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kimler?

Yeniakit Publisher
2020-08-24 12:35:00 - 2020-08-24 12:37:16
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kimler?

Diriliş Ertuğrul diziyle isminden söz ettiren TRT 1 şimdi de Uyanış Büyük Selçuklu dizisini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Akli Film’in üstlendiği Uyanış: Büyük Selçuklu tanıtım fragmanı sosyal medya üzerinden yayınlanmasıyla birlikte dizi daha şimdiden büyük merak uyandırdı. Büyük Selçuklu dizi oyuncu kadrosu da merak ediliyordu. Gelen haberlere göre, Büyük Selçuklu dizi oyuncuları da belli oldu. 

Diriliş Ertuğrul’un final yapmasıyla birlikte Diriliş Ertuğrul’un devamı olan Kuruluş Osman dizisinin de ATV’de yayınlanması sonrası TRT’den büyük ses getirecek yeni tarihi diziler bekleniyordu. Tarihi dizilerin izleyiciler tarafından büyük bir keyifle seyrediyor olması TRT’yi yeni projelere imza atmaya sevk etti. Yakında ekran karşısına çıkmaya hazırlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Büyük Selçuku Sultanı Melikşah’ın hayatı konu edinmekte.

Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kimler?

Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Layla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci yer alacağı öğrenildi. Buğra Gülsoy dizide Sultan Melikşah’ı canlandıracak. Hatice Şendil, Terken Hatunu, Ekin Koç’da Ahmed Sencer karekterini, Kurtlar Vadisi dizisiyle ün yapan ve son olarak da Payitaht Abdulhamit dizisinde yer alan Gürkan Uygun da Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah’ı canlandıracak. İşte Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve karekterleri:

Uyanış Büyük Selçuklu kadrosunda kimler var?

Sevda Erginci Büyük Selçuklu dizisinde canlandıracağı karekter ismi: Tuna

Leyla Lydia Tuğutlu Büyük Selçuklu dizisinde canlandıracağı karekter ismi: Elçin

Mehmet Özgür Büyük Selçuklu dizisinde canlandıracağı karekter ismi: Nizamülmülk

Cemal Toktaş Büyük Selçuklu dizisinde canlandıracağı karekter ismi: İmam Gazali

Osman Sonant Büyük Selçuklu dizisinde canlandıracağı karekter ismi: Andreas

İlker Kızmaz Büyük Selçuklu dizisinde canlandıracağı karekter ismi: Arslantaş

Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlayacak?

ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisine rakip olacağı söylenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi fragmanı hem televizyon hem de sosyal medya üzerinden yayınlanmaya başlandı. Büyük Selçuklu dizisinin fragmanı yayınlanmasıyla birlikte Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlayacak sorusu da sorgulanmaya başlandı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisini Eylül ayında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

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