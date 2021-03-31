  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Uyanıkların aşı planı çöktü! Yaptırım uyguladıkları Rusya'nın kapısını çaldılar
Dünya

Uyanıkların aşı planı çöktü! Yaptırım uyguladıkları Rusya'nın kapısını çaldılar

Avrupa Birliği'nin koronavirüs aşısı planı çökünce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kapısını çaldılar.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 01:03:00 -
Uyanıkların aşı planı çöktü! Yaptırım uyguladıkları Rusya'nın kapısını çaldılar

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi yöntemle yapılan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Merkel ve Macron yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çabalarının birleştirilmesine dikkat çekti.

Liderler, Rus Sputnik V aşısının AB’de tescil edilme olasılığı ve bu aşının Avrupa ülkelerine olası tedariki ve ortak üretimine de değindi.

Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Rus tarafı karşılıklı ilgi gösterilmesi halinde, AB ile normal, siyasal niteliğini yitirmiş bir etkileşimi yeniden tesis etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalar ile ilgili olarak son durumun ele alındığı görüşmede, çatışmaların çözümüne temel teşkil eden Minsk Anlaşması’nın alternatifsiz olduğu vurgulandı.

Libya konusunun ele alındığı görüşmede, tarafların ateşkese uymasından ve ülkede geçici yönetimin kurulmasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Suriye’deki durumu da görüşen liderler, İran’ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın korunması, uygulanması ve bu yöndeki adımların daha fazla koordine edilmesinden yana olduklarını vurguladı.

Putin, Belarus’taki durum ile ilgili olarak da egemen bir devletin iç işlerine dışardan müdahalenin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Ayrıca Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili davaya ilişkin konular ele alındı.

Kremlin'in açıklamasında, görüşmelerin samimi bir atmosferde gerçekleştiği, gündemdeki konularla ilgili ortak çalışmalara devam edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi

"Süveyş Kanalı" krizi sonrası çarpıcı Libya detayı! Türkiye bu hamleyi yaparsa...

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Süveyş Kanalı'nda yaşanan gemi krizinin Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı konusunda Lib..
Dikkat çeken çıkış! Türkiye doğal gaz yerine bunu kullanabilir
Ekonomi

Dikkat çeken çıkış! Türkiye doğal gaz yerine bunu kullanabilir

ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gökalp, Türkiye'nin evlerde doğal gaz yerine hidrojen kullanabileceğini söy..
Paçanga makarna nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Paçanga makarna nasıl yapılır?

Paçanga böreğinin lezzeti makarna ile buluştuğunda eşsiz bir hal alıyor. Akşam yemeklerinde tercih etmek isteyeceğiniz paçanga makarna için ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay