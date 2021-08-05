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Gündem 'Uyanık' Şahan Gökbakar yangın bölgesinde vatandaşla tartıştı
Gündem

'Uyanık' Şahan Gökbakar yangın bölgesinde vatandaşla tartıştı

Marmaris'te 10 milyon liraya satın aldığı villasına 'özel mülktür' tabelası asarak uyanıklık yapmaya çalışan Şahan Gökbakar şimdi de yangın bölgesinde bir gönüllü ile tartıştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 15:26:00 -

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken binlerce gönüllü de bölgede çalışmalara destek veriyor.

Marmaris'te 10 milyon liraya satın aldığı villasına 'özel mülktür' tabelası asarak uyanıklık yapmaya çalışan komedyen Şahan Gökbakar’ın, evine yakın bölgede çalışmaları takip ettiği, gönüllü birkaç kişinin de komedyen ile birlikte ekiplere yardımcı olduğu gözlendi.

Ortaya çıkan bir görüntüde, genç olduğu gözlenen bir gönüllü ile Gökbakar’ın tartıştığı görüldü.

Şahan Gökbakar’ın, “Sen burada yangınla çarpış. Yanlış buluyorsan, buradan tut ağabey suyu. Adamlar herhalde daha iyi biliyor değil mi? İtfaiyeci ağabey adamlar.” dediği duyuldu.

Şahan Gökbakar'ın uyarılarının ardından bir görevlinin, “Buraya ters dönerse sizi yakar.” sözleri üzerine ise gönüllünün, “Yaksın, zaten yanmışız.” diyerek yanıt verdiği görüldü.

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Yorumlar

saffet

Ormanın içinde mi bu villa
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