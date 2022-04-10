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Gündem Uyanık müteahhidin foyası yıkımda ortaya çıktı
Gündem

Uyanık müteahhidin foyası yıkımda ortaya çıktı

İstanbul Bahçelievler’de kentsel dönüşüm sebebiyle yıkım çalışmaları yapılan bir binanın bitişik nizam duvarlarının olmadığı ortaya çıktı. Bina sakinleri mağdur olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 13:16:00 -
Uyanık müteahhidin foyası yıkımda ortaya çıktı

İstanbul'da birçok ilçede yapılan kentsel dönüşüm yıkılmları bir müteahhidin oyununu gün yüzüne çıkardı.

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Süphan Sokak’ta özel bir yapı şirketi, yan yana olan binalardan birini kentsel dönüşüme girdiğini belirterek, yıkmaya başladı.

Yıkım yapılan binanın yanındaki diğer binayla arasında tek duvar örüldüğü görüldü.

İki gündür yıkım çalışmalarının sürdüğünü söyleyen bina sakinleri mağdur olduklarını belirtti.

"Mağduruz"

Duvarı yıkılan binada kiracı olarak yaşayan Aysel Sevinç, “Kentsel dönüşüme dönüldüğü için yıkıyorlar. Ama binaların hepsi tek duvar olduğu için yıkılan bina dolayısıyla bizim de duvarlarımız yıkıldı. Konuyla alakalı kimse gelip bilgilendirmedi. Bize söylemediler ben hatta arkadaştan duydum yıkılacağını. Yan taraf da yıkıldığı için oradaki görüntüyü gördük, aynı şekilde bizim de oldu. Mağduruz. Dün sabahın 08.00’inden beri dışarıdayız. Akşam eve geliyoruz 19.00’da işi bırakıyorlar. Şu an açık hala bu akşam da bitmez diyorlar” açıklamasında bulundu.

 

 

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