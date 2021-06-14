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Gündem Üvey oğlu tarafından bıçaklandı
Gündem

Üvey oğlu tarafından bıçaklandı

Adana’da 17 yaşındaki genç tartıştığı üvey babasını bıçakladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 02:51:00 -
Üvey oğlu tarafından bıçaklandı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.K. (17) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı üvey babası Murat D. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.K. üvey babasını sırtından ve bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Murat D.’yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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