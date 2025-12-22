UV ışınlarına karşı güçlü koruma: Bilim insanları doğal güneş koruyucuyu keşfetti

Keşfedilen bu yeni bileşik, ısıyı seven siyanobakteriler adı verilen mikroskobik canlılar tarafından üretiliyor. Araştırmacılar, bu bakterilerin UV ışınlarına ve yüksek tuzlu ortamlara maruz kaldıklarında kendilerini korumak için özel bir madde salgıladığını belirledi.

YENİ MOLEKÜL: DOĞAL VE GÜÇLÜ BİR UV KALKANI

Meijo Üniversitesi'nden Profesör Hakuto Kageyama ve Chulalongkorn Üniversitesi'nden Profesör Rungaroon Waditee-Sirisattha liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından tanımlanan bu maddeye β-glukoz bağlı hidroksi mikosporin-sarkosin adı verildi. Kısaca söylemek gerekirse bu bileşik:

• UV-A ve UV-B ışınlarını emebiliyor

• Hücreleri güneşin zararlı etkilerinden koruyor

• Güçlü bir antioksidan özelliğe sahip

• Suda çözünebiliyor ve doğal

Bu özellikleri sayesinde, güneş ışınlarının neden olduğu hücre hasarına karşı etkili bir savunma oluşturuyor.

GÜNEŞ KREMLERİNE DOĞAL BİR ALTERNATİF OLABİLİR

Günümüzde kullanılan bazı kimyasal güneş kremleri ciltte tahrişe, alerjik reaksiyonlara ve çevresel sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle bilim insanları, doğal ve biyolojik olarak uyumlu güneş koruyuculara yönelmiş durumda.

Yeni keşfedilen bu bileşik, doğada zaten var olduğu ve canlılar tarafından üretildiği için:

• Ciltle daha uyumlu olabilir

• Alerji riskini azaltabilir

• Çevreye zarar vermeyen güneş kremlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir

NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Araştırmalar, bu molekülün daha önce bilinen benzer maddelere göre:

• Daha güçlü UV emilimi,

• Daha yüksek serbest radikal temizleme kapasitesi,

• Daha dayanıklı bir yapı,

sunduğunu gösteriyor. Bu da onu, hem güneş koruyucu ürünler hem de cilt bakım ve yaşlanma karşıtı ürünler için umut verici bir aday haline getiriyor.

Bilim insanları, bu keşfin doğanın henüz tam olarak keşfedilmemiş büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguluyor. Aşırı koşullarda yaşayan mikroorganizmalar, insan sağlığı ve sürdürülebilir teknoloji için beklenmedik çözümler sunabiliyor.

Araştırmacılar, bu doğal güneş koruyucu molekülün ilerleyen yıllarda çevre dostu ve güvenli güneş kremlerinin temel bileşenlerinden biri olabileceğini belirtiyor.