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Utku Ayyarkın kimdir? Utku Ayyarkın nereli ve kaç yaşında?

Aras Kargo Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Ayyarkın, Aras Kargo Genel Müdür oldu. Peki Utku Ayyarkın kimdir? Utku Ayyarkın nereli ve kaç yaşında?

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:30
Utku Ayyarkın kimdir? Utku Ayyarkın nereli ve kaç yaşında?

Aras Kargo Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Ayyarkın, Aras Kargo Genel Müdür oldu. Peki Utku Ayyarkın kimdir? Utku Ayyarkın nereli ve kaç yaşında? 

Utku Ayyarkın kimdir?

Aras Kargo ailesi ile 2004 yılında acente alarak tanışt. 5 ayın sonunda şube yöneticisi olarak gelen teklifi kabul ederek profesyonel hayata ilk adımı atmış oldu.2005 yılında satış yöneticisi ve satıştan sorumlu Bölge Müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 2007 Eylül ayında Trabzon Bölge Müdürü olarak atandı.

2008 yılında başlayan yeniden dönüşüm projemizin en büyük adımlarından biri olan Acente dönüşümünü yönetmek üzere Genel Müdürlükte Acenteler Müdürü olarak göreve başladı.2013 yılından itibaren teknolojik gelişmeleri mevcut sistemimize entegre ederek müşteri memnuniyetinde pazarda fark yaratabileceğimiz iş geliştirme departmanında görev yaptıktan sonra 2 yıl operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak uçtan uca operasyonel faaliyetleri yönetti.

1 Ağustos 2016'dan itibaren ticari faaliyetlerimizi ve satış örgütünün yönetimini üstlenerek satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevime devam etti.

Ekim 2017’ den Mart 2018 kadar Satış-Operasyon Genel Müdür Yardımcısı görevlerini üstlendi.

Nisan 2018’den itibaren Transfer Merkezleri Yönetimi, Kanal operasyon ve Acente sürecinin Yönetimini Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Mayıs 2019 dönemi itibari ile Genel Müdür vekili olarak görevine devam etti.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:30
  1. Trabzon
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