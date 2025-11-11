  • İSTANBUL
Liderliğini Ekrem yapıyor! İşte İmamoğlu suç örgütünün şeması

Pakistan "Savaş halindeyiz"

CHP'ye kapatma davası

Trump Hindistan’la ticaret savaşını yumuşatıyor: Gümrük vergilerinde indirim yolda

Trende saat 09.05 gerginliği! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin! İyi ki uçakla gitmemişler

Rum gazetesinden Güney Kıbrıs’a Tel Aviv uyarısı. Müttefik mi İşgalci mi?

CHP’liler karakolluk oldu, yolsuzluk manşetleri patladı: Albayrak’tan Atatürk’lü "Benden sonra anladığın buysa..." göndermesi kapak oldu

Türkiye'ye Eurofighter vermeye hazırlanan Katar'dan olay karar: Siparişi iptal ettiler

Otizmli öğrenciye skandal muamele! Vicdansız okul müdürü gözaltına alındı

Başsavcı Akın Gürlek detayları açıkladı: 6 tane örgüt yönetici var, kamu zararı 160 milyar ve 24 milyon dolar
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Utanmazlıkta sınır tanımıyorlar! Rüşveti belediyecilik diye göstermeye kalktılar

Utanmazlıkta sınır tanımayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, rüşveti irtikabı belediyecilik diye göstermeye kalktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB hakkında hazırladığı iddianameye tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB hakkında hazırladığı iddianameye "belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığı bir iddianameye ilk kez rastlıyorum." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Yavaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Şahsen pek çok dava dosyası gördüm ama bazı belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığı bir iddianameye ilk kez rastlıyorum.

- Bence en kestirme cevabı halk versin ve duruşmalar canlı yayınlansın.

- Hukukun görevi, siyasi rekabetin aracı olmak değil, adaleti sağlamaktır. İnanıyoruz ki er ya da geç gerçek ortaya çıkacak, adalet yerini bulacaktır.

- Arkadaşlarımızın, adil bir yargılama sürecinin ardından, başları dik bir şekilde görevlerine döneceklerine yürekten inanıyoruz.

Siyaset

Gündem

Gündem

Gündem

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Dünya

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk" ifadeleri kullanıldı.

AİHM’den tarihi karar: Sırbistan 21 yıl sonra 40 bin euroyu ödeyecek!
Ekonomi

AİHM’den tarihi karar: Sırbistan 21 yıl sonra 40 bin euroyu ödeyecek!

Sırbistan gümrükte el koyduğu 40 bin euro nedeniyle 21 yıl sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tazminata mahkûm edildi. “Orantıs..
Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede
Ekonomi

Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

Zürih merkezli Habib Bank AG’ye yönelik büyük siber saldırı gündemi sarstı. 2,5 terabayttan fazla verinin çalındığı olayda, Türkiye’deki müş..
