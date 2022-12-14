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Yerel Utanmadan hala ’halk’ diyorlar! Kaçakçı komünist yönetimden şaka gibi savunma
Yerel

Utanmadan hala ’halk’ diyorlar! Kaçakçı komünist yönetimden şaka gibi savunma

Komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kaçak elektrik kullandığını itiraf ettiği ve borçları ödenmeyen Tunceli Belediyesi, hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektriklerinin kesilmesine şaka gibi savunma yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 18:50:00 - 2022-12-14 18:58:29
Utanmadan hala ’halk’ diyorlar! Kaçakçı komünist yönetimden şaka gibi savunma

Canlı yayında kaçak elektrik kullandıklarını söyleyerek suçunu itiraf eden komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yönetimindeki Tunceli Belediyesi'nde hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri, ödenmeyen borç nedeniyle kesildi. 

Elektrik zammı bahanesiyle fatura ödemeyen aynı zamanda SGK'dan vergi kaçırdıklarını da canlı yayında çekinmeden itiraf eden Maçoğlu'nun idaresindeki komünist Belediye, hem halkı soyup hem de kesinti için halkı bahane ederek şaka gibi bir savunma yaptı.

Savunmaya 'halk' bahanesi!

Belediye tarafından yapılan açıklamada, halka hizmetin engellendiği belirtilerek, "Belediyemizin merkezi, internet sistemi belediye hizmet binamızda. Elektriğin kesilmesi sebebiyle iş ve işleyişte sıkıntı taşıyoruz. Halkın hizmet alma, halka hizmet verme hakkı engellenmiş oluyor." ifadeleri kullanıldı. 

Mevcut borç 13 milyon 757 bin 983 lira

Belediye yetkililerinden yapılan açıklamada, 2022 yılında 4 milyon 650 bin 308 lira borcun ödendiği, mevcut borcun ise 13 milyon 757 bin 983 lira olduğu bildirildi.

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