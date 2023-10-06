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Siyaset Utanmadan Fatih Sultan Mehmet'i kullanıyorlar! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na akıllara zarar gönderme
Siyaset

Utanmadan Fatih Sultan Mehmet'i kullanıyorlar! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na akıllara zarar gönderme

Yeniakit Publisher
2023-10-06 21:57:00 - 2023-10-06 22:09:54
Utanmadan Fatih Sultan Mehmet'i kullanıyorlar! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na akıllara zarar gönderme

'Değişim' kazanını kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Fatih Sultan Mehmet üzerinden değişim mesajı verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından seçmeni ve partililer tarafından hedef tahtasına kondu. Kendisine yönelik başlatılan 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, bugüne kadar hiç adaylık başvurusu yapmadığını, delegelerin kendisini tercih etmesi ve aday göstermesi durumunda CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olacağını söyledi.

"Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek"

Partideki değişimcilerin başını çeken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde, "Tespitim şu; CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek." ifadelerini kullanarak genel başkanlığa göz kırpmıştı.

Bir diğer 'değişimci' Özgür Özel'in adaylığını açıklaması sonrası bekleyişe geçen İmamoğlu, "Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor." açıklamasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'na 'Fatih Sultan Mehmet' üzerinden değişim mesajı

Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada, isim vermeden yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Bu kez Fatih Sultan Mehmet üzerinden CHP liderine mesaj veren İmamoğlu, "Fatih Sultan Mehmet nice komutanın fethetmek istediği İstanbul'u fethetti. Fethinin özelliği aslında şuydu; Fatih Sultan Mehmet daha önce kaybedenlerin yaptığı şeyi yapmadı. Değiştirdi. Bizim de gönülleri fethetmek için yol ve yöntem bulma zorunluluğumuz vardır." diye konuştu.
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