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Utanma da kalmadı! Hem dayak yemişler hem de destek vermişler

Yeniakit Publisher
2024-07-15 21:36:00 - 2024-07-15 21:55:13

Ayşe Ateş, silahlı saldırıda öldürülen eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerin kendisine destek olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Ankara'nın Çukurambar semtindeki ofisinin bulunduğu binanın önünde öldürülen Sinan Ateş’in ölümüne dair dava görülmeye başlanırken; kendisinden 'malzeme' çıkarmaya çalışan muhalif kanallarda boy gösteren Ayşe Ateş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KRT'de Zübeyde Sarı'nın sorularını yanıtlayan Ayşe Ateş, eşinin bazı gazetecileri dövdürdüğünü belirterek, "Sinan gazetecileri dövdürdü. Çok büyük kavga ettik. Sinan'a 'Senin iki tane çocuğun var, sen ne yapıyorsun? Bu çok çirkin bir şey, sana yakışmıyor' dedim. O da 'Yapmak zorundayım, Genel Merkezden talimat geliyor. Yapmazsam olmaz, Ocak başkanı olmam', yapmazsam bana da ceza keserler' dedi. Bu olaylardan sonra tartıştık ve günlerce konuşmadık. Bu olaylardan kısa süre sonra Sinan da görevden alındı. Şimdi düşünüyorum belki yasa dışı bir şey istediler, belki de istedikleri şeyleri Sinan yapmadı ve o yüzden mi görevden alındı diye düşünüyorum" sözleriyle cinayeti MHP ve Ülke Ocakları ile ilişkilendirmeye çalıştı.

"Sinan'ın dövdürdüğü gazeteciler bana çok destek oldu"

Açıklamasının devamında "O gazetecilerin hepsinden özür diliyorum. Onun adına özür diliyorum" diyen Ateş, "Haklarını helal etsinler. O ahirete gitti. Onun dövdürdüğü bazı gazeteciler de bana çok destek oldu. Bizim dürüst ve namuslu gazetecilere ihtiyacımız var. Benim sesim oldular. Benim söyleyemediklerimi onlar söylediler. Bu olaylar keşke olmasaydı" şeklinde konuştu.

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