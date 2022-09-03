Utandıran görüntü! İndirimdeki fritöz için birbirlerine girdiler..
İzmir'in Buca ilçesinde yeni açılan bir mağazadan indirimli fritöz almak isteyenler, birbirine girdi. İzleyenleri hayrete düşüren görüntülerde, yanındaki biber gazını çıkartan bir kadın, "Dağıtırım burayı" diye tehditler savurdu.
Yeniakit.com.tr
İzmir'deki bir mağazanın indirimli fritözünü satın almak isteyenlerin yaşadıkları izleyenleri utandırdı.
Buca ilçesinde yeni açılan bir mağaza fritözü indirimli sattı. İndirimi duyan bazı vatandaşlar erken saatlerde mağaza önünde toplandı.
Biber gazıyla tehdit etti!
İndirimli frütözü satın almak isteyen vatandaşların birbiri ile kavgası amatör bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga esnasında yanındaki biber gazını çıkartan bir kadın, "Dağıtırım burayı" dedi.
Kampanya dahilinde bin 750 liraya satışa sunulduğu öğrenilen fritözü satın almak isteyenlerin görüntüsü izleyenleri hayrete düşürdü.