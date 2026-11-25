İsrailli rakibine karşı sergilediği tavrın arkasında Gazze ve Filistin'de yaşananlara yönelik tepkisinin bulunduğunu belirten Macit, "Benim derdim kişisel değildi. O ülkeye, o bayrağa karşı bir tavrımız vardı. Çünkü yıllardır Gazze'de, Filistin'de zulme uğrayan kardeşlerimiz var. Ben de kendimce İsrail'e karşı, bu zulme karşı bir tavır sergiledim. Sergilediğim tavrın sonuna kadar arkasındayım" dedi. Avrupa Şampiyonası'nda da İsrailli bir rakibiyle karşılaştığında da aynı tavrı sergilediğini anlatan Macit, Dünya Şampiyonası'ndaki müsabakaya özel bir motivasyonla çıktığını söyledi. Rakibini kısa sürede mağlup etmesinde bu motivasyonun etkili olduğunu belirten genç sporcu, "Gazze'deki kardeşlerimizi düşündüm. Bu zulme karşı bir direnç göstermem gerektiğini düşündüm. O maçta bu heyecanla rakibimi hızlı bir şekilde yendim. Eğer Gazze'deki kardeşlerimize bir umut olabildiysem ya da ülkemizdeki gençlere örnek olabildiysem ne mutlu bana. Yaptığımdan pişman değilim, tekrar olsa tekrar yaparım" diye konuştu.