Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Abdullah İnce ise okulun spor proje okulu olduğunu belirterek, öğrencilerinin başarısından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Okulun iki temel hedefi bulunduğunu dile getiren İnce, "Birincisi iyi bir sporcu, başarılı bir sporcu yetiştirmek. İkincisi ve bizim için daha önemli olan ise kimliğiyle tarihine, inancına ve ruh köküne bağlı, şahsiyetli bireyler yetiştirebilmek. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Beytullah Macit öğrencimizin bize verdiği bu hediye, bütün hediyelerin önüne geçti" dedi. Macit'in başarısının yalnızca sportif bir derece olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten İnce, "Biz hem başarılı, iddialı öğrenciler yetiştirmek hem de bu öğrencilerimizin tarihine, inancına ve değerlerine bağlı bireyler olmasını istiyoruz. Beytullah öğrencimizin ortaya koyduğu başarı, hedeflediğimiz eğitim anlayışının önemli bir göstergesi oldu" ifadelerini kullandı.