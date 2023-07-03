Üstüne basa basa uyardı! AK Parti bu tuzağa kesinlikle düşmemeli

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “AK Parti’nin muhalefet cephesindeki kaos ortamını yanlış değerlendirmemesi gerekiyor” diyerek uyardı. Selvi, “Muhalefet seçim öncesinde nasıl olsa ‘Hayat pahalılığı AK Parti’yi götürür, bizi getirir’ dedi. Ama yanıldı. AK Parti’nin de nasıl olsa muhalefetteki bu dağınıklık bize İstanbul ve Ankara’yı kazandırır diye düşünmemesi lazım. AK Parti’nin düşeceği en büyük tuzak olur” görüşünü ifade etti.

Seçimin kazanılmasının AK Parti içinde moral üstünlüğüne neden olduğunu; muhalefet cephesindeki gerginliğin yerel seçimler için umut uyandırdığını; İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki “liderlik kavgasının” da İstanbul’u kazanma umudunu yeşerttiğini yazan Selvi, “Aman dikkat” diyerek şunları kaydetti:

“İYİ Parti ve HDP’yi, Ümit Özdağ ile Pervin Buldan’ı bir araya getiren bir el vardı. O el yerel seçim öncesinde de devreye girip düdüğü çaldı mı, hepsi CHP’nin yanında hizalanabilirler. Siyasette her şeye gerekçe uydurulur. İstanbul’u Erdoğan’a teslim etmeyeceğiz derler, bin bir gerekçe üretir, yerel seçimlerde işbirliği yapabilirler.”

Selvi, “AK Parti’nin İstanbul seçimlerinde hata yapma lüksü yoktur. Geçen seçimde yapabileceği tüm yanlışları yapmıştı. Şimdi geçmişin hatalarından ders çıkarıp tüm doğruları yapma zamanı” mesajını paylaştı.

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