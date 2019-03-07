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Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık

Sakarya’da düzenlenen eğitim seminerine katılan Üstün Dökmen adlı hastalıklı kafa, başörtüsü karşıtlığı yapıp, İslami değerlere saygısızlıkta bulundu.

07 Mart 2019 Perşembe 09:30

 İsmail Uğur  Ankara 

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından rehberlik öğretmenlerine yönelik düzenlenen eğitim seminerine başörtüsü karşıtlığı damgasını vurdu. Seminere konuşmacı olarak çağrılan ve TRT’de uzun yıllar “Küçük Şeyler” adlı programla yıldızı parlatılan Psikolog Üstün Dökmen, “Nasıl bir pilot sarhoş olmamalı, bir Hristiyan psikolog haç takmamalı ise; rehberlik öğretmeni de başörtülü biri olamaz. Meslek icra edilirken ‘İnşallah, Maşallah, hayırlısıyla’ gibi cümleler sarf edilmemelidir” ifadeleriyle dini değerlere saygısızlık etti.

Vesayete selâm gönderiyor

Dökmen’in söylemlerine tepki gösteren Eğitim Bir-Sen Sakarya Şubesi, şu açıklamada bulundu: “Üstün Dökmen, bilim ve psikoloji adı altında kin kusarken, bu cüreti nereden almaktadır? Başörtülüsü, başörtüsüzü barış içinde ve kardeşçe yaşadığımız bir toplumda, sürekli ‘başörtüsünden çekiştirmek’ hangi klinik vakanın tarifidir? Ya da 28 Şubat’ta psikolojisi harap edilmiş binlerce kardeşimizin yenmiş hakkı hangi bilimsel tarif ile iade edilebilecektir? Belli ki şer uyumamaktadır, bazen siyasetçi, bazen bürokrat, bazen de psikolog olarak karşımıza çıkmaya ve değerlerimize bazen direkt, bazen de süslü cümlelerle küfretmeye devam etmektedir. ‘Bin yıl sürecek’ 28 Şubat’ın zulüm süreci hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecektir. Tam da o dönemi lanetlediğimiz günlerde gerçekleşen bu olay vesayete selâm göndermek, zulmü geri çağırmak değil midir?

28 Şubat mağduru başörtülü İl Müdürü açıklama yaptı

Skandal seminerle ilgili görüştüğümüz, Sakarya Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise, kendisinin de 28 Şubat başörtüsü mağduru olduğunu belirterek, o süreçte 6 yıl örtüsü sebebi ile mesleğini yapamadığını hatırlatarak, şunları dile getirdi: “Rehber öğretmenlere yönelik bir seminer. Seminer boyunca programda değildim. Programın bitiminde salona geldim. Dökmen’in programda sarf ettiği sözleri duymadığım ve orada herhangi bir arkadaşımın bu konuda bana bilgi vermediği için herhangi bir tepki göstermem mümkün değildi. Eğer sarf ettiği sözleri duymuş olsaydım toplantıyı o anda bitirirdim. Değil Üstün Dökmen kim olursa olsun bu tür konuşmalara prim verecek bir insan değilim.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:30
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  6. Küçük Şeyler
  7. Psikolog Üstün Dökmen
  8. Eğitim Bir-Sen Sakarya Şubesi
  9. 28 Şubat
  10. Sakarya Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş
  11. 28 Şubat başörtüsü mağduru
  12. Üstün Dökmen

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