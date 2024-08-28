Üstelik ‘Lezzet ödülü’ var! Çekirdeğin içinden öyle bir şey çıktı ki...

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Türkiye'de yaygın olarak bilinen bir market zincirinden satın alınan çekirdek paketinin içinden fare kafası çıktığı iddia edildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcıların tepkisini çekti.

"ÜSTELİK BİR DE LEZZET ÖDÜLÜ VAR"

Videoda, bir genç elindeki çekirdek tanelerinin arasındaki fare kafasını kameraya göstererek, "Aldığımız çekirdeğin içinden fare kafası çıktı. Gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Üstelik bir de lezzet ödülü var" dedi. O sırada videoda bulunan bir başka genç ise, "Şuna bak, fare kafası çıktı. İğrenç. At, iade edeceğiz" ifadelerini kullandı.