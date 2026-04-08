Üsteğmen evinde başından vurulmuş halde bulundu

Gece saat 00.15’te Ortabayır Mahallesi’nde yaşanan olayda bir süredir erkek arkadaşı 26 yaşındaki üsteğmen Hasan Atahan’dan haber alamayan 22 yaşındaki Azra L., Atahan'ın kuzeni Hasan K. (22) ile yaşadığı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girildi. Eve girildiğinde, Hasan Atahan’ın koridorda sırtüstü hareketsiz şekilde yattığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Beykoz Riva’daki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda üsteğmen olarak görev yapan Hasan Atahan’ın silahla başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Üsteğmenin beylik tabancası da hemen yanında bulundu. İfadesine başvurulan Azra L., Atahan’ın bilinen bir sağlık sorunu olmadığını, ancak son zamanlarda “yaşamaktan sıkıldım" şeklinde sözler söylediğini iddia etti.

İNTİHAR NOTU BULUNMADI

Kuzeni Hasan K.’nın ise Atahan’ın Gaziantep’te yaşayan annesinin kendisine ulaşamadığını, ayrıca çevrim içi katıldığı terapi görüşmesine de katılmadığını öğrendiklerini, bu nedenle hayatından endişe ederek adrese geldiklerini söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin adreste yaptığı incelemelerde herhangi bir intihar notuna rastlanmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Hasan Atahan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.