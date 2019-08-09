Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Nimet Talu Halk Eğitim Merkezince düzenlenen ‘Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor’ etkinliği kapsamında emektar ilçe esnaflarından terzi Bedri Kıltorba ile kursiyerler bir araya geldi.

Kemaliye’de yaşayan 80 yaşındaki Bedri Kıltorba, hayat tecrübelerini, mesleğe nasıl başladığını, terzilik mesleğiyle ilgili bilgilerini kursiyerlerle paylaştı.

Terzi Kıltorba, 12 yaşında başladığı terziliği 65 yıldır büyük bir bağlılıkla devam ettirdiğini ifade ederek, “İlkokulu bitirir bitirmez babamın yönlendirmesiyle terzi Ahmet Yüzer’in yanında başladım. 65 yıldır aralıksız olarak mesleği sürdürüyorum. Terzi olduğum için de asla pişman olmadım. 3 çocuk babası olarak mesleğimi ilk günkü gibi severek yapıyorum.” dedi.

Çocukluğunda, ustalarından ve kalfalarından disiplinli bir eğitim gördüğünü ve bugünlere geldiğini vurgulayan Kıltorba, “Mesleğim sayesinde bir yoksulluk çekmedim. Ramazan aylarında imsak vaktine kadar çalışıyorduk, gidip yatıyorduk, sabah erkenden yine geliyorduk. O zaman yoğunluk vardı ısmarlama işlerde. Hep elde dikiliyordu ceketler. Çocukluğum hep meslekle alakalı geçti. Hep çarşıda durduk. Akşamları yatmaya gidiyorduk. Sabah işe dönüyorduk. O zaman disiplin var tabii. Bu terzilik sabır işidir. Terzilik helal meslektir, yalnız sıkıcı meslektir. Devamlı bir noktaya bakacaksın işi götüreceksin. Daha önceki yıllar takım elbiseler çok dikerdik. Çıraklığa girdiğim zaman Kemaliye’de 27 adet terzi dükkanı vardı. Hepsinin yanında üçer beşer kalfa vardı. Konfeksiyon geldi terzilikte takım elbise yapımı bitti. 9 yıldır bir takım elbise dikmedim çünkü talep yok. Sağlığım yettiği kadar ilçede hizmet vermeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Çocuklar, en azından tatil aralarında bir meslek öğrensinler tavsiyesinde bulunan Bedri Kıltorba, “Şimdiki çocuklar mecburen tahsil olayına yöneliyorlar. Terziliğe başlasa, tahsil kalır. Ona da anne ve babalar razı olmaz. Eğitimi bölemezler. Ben bu işi severek yapıyorum. Severek yapmasan zaten başarılı olmazsın. Bir işi dükkan değil, usta yapar. Çocuklar, en azından tatil aralarında bir meslek öğrensinler. Çabuk öğrenilecek şeyler vardır” dedi.

Nimet Talu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özlem Öcal Tastan, Kurs hocasıRefika Kahraman ve öğrenciler emektar terzi Bedri Kıltorba’ya teşekkür ettiler.