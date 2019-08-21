0553 313 94 23

Ustalar Altınköy’de buluşuyor

Altındağ Belediyesi, Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelecek olan ustalara ev sahipliği yaparak, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını Altınköy’de Ankaralılarla buluşturacak.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:14
Ustalar Altınköy’de buluşuyor

Altındağ Belediyesi, Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelecek olan ustalara ev sahipliği yaparak, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını Altınköy’de Ankaralılarla buluşturacak.


Altındağ Belediyesi, rengarenk bir şenliğe daha ev sahipliği yapacak. 100 yıl öncesinin köy hayatını misafirlerine her ayrıntısıyla yaşatan Altınköy Açık Hava Müzesi’nde geleneksel el sanatları Ankaralılar ile buluşturulacak. Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenecek olan geleneksel el sanatları şöleninde unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, usta zanaatkarların canlı performanslarıyla sergilenecek. Şölende bakır işlemeden taş baskıya, tespih yapımından çini sanatına kadar 31 geleneksel el sanatı tüm ayrıntıları ile Altınköy’de hayat bulacak. 23 Ağustos Cuma günü başlayacak olan şölen, 1 Eylül Pazar gününe kadar sürecek. 31 el sanatı ustası tarafından gün boyu devam edecek etkinliklerde misafirlere çeşitli ikramlarda da bulunulacak.



“Ülke genelinden ustalar katılacak”


Unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri ve sanatları yaşatmak için etkinlikler düzenlediklerinin altını çizen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altınköy’de güzel bir etkinliğe daha imza atıyoruz. Düzenleyeceğimiz geleneksel el sanatları şöleninde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı Ankaralılarla bir araya getireceğiz. Şölenimiz 10 gün sürecek. Ben tüm hemşehrilerimizi Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen ustaların ellerinde şekil alacak eserleri görmeye davet ediyorum. Altındağ’ın kültür ve sanat şehri olması için çalışmalarımızı devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.


Şölende kutnu dokuma, hakkaklık (metal hat oyma), sedef kakma sanatı, bakır işleme, taş baskı, bez bebek yapımı, telkari işleme, semercilik, ahşap yakma, Siirt battaniye dokuma, keçe yapımı, harem sabunları yapımı, kündekari, tespih yapımı, deri üzeri ebru sanatı, lüle taşı işleme, kağıttan mücevher sanatı, katı sanatı (deri oyma), cam üfleme sanatı, mozaik sanatı, ipek dokuma, yorgancılık, ahşap oyma sanatı, kaşık süsleme ve oyma sanatı, halı dokuma sanatı, baston yapımı, fanila dokuma, bıçak yapımı, ahşap oyuncak yapımı, çini sanatı, yemeni yapımı el sanatları yer alacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:14
  1. sanat
  2. sergi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor, Avrupa'da 128. randevuda
    1. Trabzonspor, Avrupa'da 128. randevuda
    2. Hayvan dostu proje
    3. Edremit Belediyesi şeffaflık..
    4. Şimşir güvesine karşı "ışıklı feromon..
    5. Yerine kayyım atanan Ahmet Türk..
    6. Diyarbakır’daki silahlı kavgada..
    7. İzmir için hedef 1 milyon fidan
    8. Halkbank’ta "önce sağlık"
    9. (Özel) Yapılan yanlışlık sonucu..
    10. Şeker tüketiminin artması kanser..
    11. "Sesi Görenler" Avrupa'da çifte başarı..
    12. Düzenek üzerinde! Canlı bomba böyle..
    13. Galatasaray'da Aleksandr Sobolev sesleri
    14. Yabancıların gözüyle Türkiye -..
    15. Samandağ’da yol çalışmaları
    16. (Özel) Anne ve babalar dikkat
    17. Poyrazdamlarıspor kaleci Enes Can ile..
    18. Lapseki Belediyesi ile Hizmet İş..
    19. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu..
    20. Evlerden telefon ve elbise çalan..
    21. TCMB'den repo ihalesi
    22. Sokak hayvanlarına beslenme kabı
    23. Judocular Japonya'da madalyalı prova..
    24. Araban Belediyesi metruk evleri..
    25. Adana Adliyesinde "10 parmak" sınav..
    26. Ambulanslar 3 milyon 295 bin hastanın..
    27. Katarlı şirketler ilk sırada! Yabancı..
    28. Başkan Köse yaz spor okullarındaki..
    29. Rusya'nın Astana süreciyle sınavı
    30. İlk kez Akit duyurmuştu! Konyaspor,..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!