'Üstad Necip Fazıl'ın hocası Arvâsî Hazretleri'nin yeni nesle aktarılması için çabalıyoruz'

Taha Emre Özdemir Ankara

Eğitimci yazar Ziya Badur, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Üstadın kendi kitabından Abdulhakim-i Arvasi Hazretleri ile ilgili bir bölümünü kitapçık yaptık." diyen Badur, "Arsavi Hazretleri ile ilgili Bağlum'daki yatırında hiçbir bilgilendirme yok." ifadesini kullandı.

Ziya Badur, sözlerine şöyle devam etti:

"Necip Fazıl'ın hocası Arvasi Hazretleri'nin kabrinin Ankara'da olduğu çoğu kimse tarafından bilinmiyor. Merhumun ebedi istiratgahının Bağlum'da olduğunu duyurmak için çabalıyoruz. İstiyoruz ki üstad Necip Fazıl'ı, onun muhabbet duyduğu hocası Abdulhakim-i Arvasi Hazretleri'nin mezarı başında ansınlar."