'Üstad Necip Fazıl'ın hocası Arvâsî Hazretleri'nin yeni nesle aktarılması için çabalıyoruz'
Yeniakit.com.tr'ye konuşan eğitimci yazar Ziya Badur, "Merhum Necip Fazıl Kısakürek, hocası Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî Hazretleri'ne büyük bir muhabbet duyuyordu. Kısakürek'in kitabında, Arvasi Hazretleri'ne olan sevgisini yazdığı bölümü biz de kitaplaştırarak insanlara anlatmaya çalıştık. İstiyoruz ki merhumun hocası Arvasi Hazretleri yeni nesle de aktarılsın." dedi.29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:36
Taha Emre Özdemir Ankara
Eğitimci yazar Ziya Badur, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Üstadın kendi kitabından Abdulhakim-i Arvasi Hazretleri ile ilgili bir bölümünü kitapçık yaptık." diyen Badur, "Arsavi Hazretleri ile ilgili Bağlum'daki yatırında hiçbir bilgilendirme yok." ifadesini kullandı.
Ziya Badur, sözlerine şöyle devam etti:
"Necip Fazıl'ın hocası Arvasi Hazretleri'nin kabrinin Ankara'da olduğu çoğu kimse tarafından bilinmiyor. Merhumun ebedi istiratgahının Bağlum'da olduğunu duyurmak için çabalıyoruz. İstiyoruz ki üstad Necip Fazıl'ı, onun muhabbet duyduğu hocası Abdulhakim-i Arvasi Hazretleri'nin mezarı başında ansınlar."
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