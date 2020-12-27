Usta oyuncudan Erdoğan ailesine ziyaret
Usta oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın misafiri oldu.
Yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın konutlarında gerçekleşen aile kahvaltısına misafir oldu.
Yenişehirlioğlu, yeni çıkan kitabı Hanne'yi imzalayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a takdim etti.
Yenişehirlioğlu, o anlara ait kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
Tahsin Paşa karakteriyle gönülleri fetheden yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, koronavirüs aşısı oldu. İkinci doz aşısını yaptıran Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Hayranlarına da aşı ol çağırısında bulundu.