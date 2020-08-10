Üst geçidin ayağına çarpan otobüste ölenlerden birinin cenazesi Karabük'te toprağa verildi
KARABÜK (AA) - İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün üst geçidin ayağına çarpan yolcu otobüsünde yaşamın yitirenlerden Mualla Sütçüoğlu'nun cenazesi memleketi Karabük'te toprağa verildi.
Karabük'ten İstanbul yönüne giden Metro Turizm'e ait 34 AN 0036 plakalı yolcu otobüsünün Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkisinde üst geçidin ayağına çarpması sonucu hayatını kaybedenlerden Sütçüoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınarak Safranbolu ilçesine getirildi.
Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına, Sütçüoğlu'nun ailesi ve yakınları, Karabük Vali Vekili Muhittin Gürel, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile vatandaşlar katıldı.
Taziyeleri kabul eden Sütçüoğlu'nun eşi Hüseyin Sütçüoğlu, güçlükle ayakta durabildi.
Sütçüoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüsün dün üst geçidin ayağına çarpması sonucu 5 kişi yaşamını yitirmişti.