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Gündem Üst düzey devlet yöneticilerine suikast için gelen bombacılar sınırda yakalandı
Gündem

Üst düzey devlet yöneticilerine suikast için gelen bombacılar sınırda yakalandı

Mardin'de jandarma ekiplerince Ruriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerken yakalanan Suriye uyruklu H.A.S. ve R.A.S'nin yanlarında getirdikleri iki ‘powerbank’ kontrol edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:50:00 -
Üst düzey devlet yöneticilerine suikast için gelen bombacılar sınırda yakalandı

İncelemede iki "powerbank"ın içinde patlamaya hazır toplam 400 gram kimyasal patlayıcı, 6 fünye ve 2 pil olduğu belirlendi.

H.A.S'nin sorgusunda, N.E. ve F.E'nin kendilerini sınır hattında karşılayacaklarını itiraf etmesi üzerine bu iki şüpheli de sınırda jandarma ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan H.A.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, R.A.S. de ‘silahlı terör örgütlerine silah sağlama’ suçundan cezaevine gönderildi. N.E. ve F.E. ise hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol tedbiri getirilerek serbest bırakıldı. Patlayıcı maddenin terör örgütü tarafından ülkedeki huzur ortamını bozmak ve devletin üst düzey yöneticilerine suikast düzenlemek için getirildiği öğrenildi.

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