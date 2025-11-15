  • İSTANBUL
Gündem Üsküdar'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Gündem

Üsküdar'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Üsküdar'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Üsküdar’da bir otomobilin karıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

Olay Kuzguncuk Mahallesi Paşa Limanı Caddesinde meydana geldi. Beykoz istikametine seyir halindeki Fatih Ö. idaresindeki 34 JF 0592 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki otomobile çarptı.

 

Kontrolden çıkan otomobil, bir binanın duvarındaki doğalgaz kutusuna çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye , İGDAŞ, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla otomobil içerisinde sıkışan iki kişi sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birisinin vücudundu kırıklar olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri otomobilin içerisinde alkol şişeleri bulurken, sürücü Fatih Ö.'yü gözaltına aldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

