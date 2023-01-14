Üsküdar'da Türk bayraklı 150 uçurtma, boğazın üzerinde 225 metrelik zincir oluşturdu

İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı ve Uçurtma Müzesi Kurucusu Mehmet Naci Aköz ile beraberindekiler Üsküdar Sahili'nde 150 Türk bayraklı uçurtmayı birleştirdi.

Daha sonra uçurulan uçurtmalar, İstanbul Boğazı'nın üzerinde 225 metrelik zincir oluşturdu.

Sahilde bulunan çok sayıda vatandaş da etkinliği izledi.

Bugün ve yarın çocuklara uçurtma hediye edilecek

Gazetecilere açıklamada bulunan Mehmet Naci Aköz, uçurtmanın sokak oyunları kültürünün en önemli oyuncaklarından olduğunu, uçurtma tarihinin içinde kültür, sanat, teknoloji, savaşlar ve sporun yer aldığını söyledi.

Ülkede herkesin uçurtmayı çok sevdiğini belirten Aköz, "150 Türk bayraklı uçurtmayı peş peşe bağladık, 225 uzunluğunda gökyüzüne havalandırdık. Rüzgar biraz ters geldi, biraz daha sola dönseydi şu an bu uçurtmalar Sarayburnu'ndaydı. İkinci etkinliğimiz bugün Uçurtma Müzesi'nde. Bugün ve yarın Uçurtma Müzesi'ndeki etkinliğe katılarak uçurtma yapan tüm çocuklara Türk bayraklı uçurtma hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.