THY - Trabzon
0553 313 94 23

Üsküdar'da otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

Üsküdar’da bir otomobil, virajı alamaması sonucu önce trafik levhasına ardından takla atarak duvara çarptı. Kazada 1'i ağır iki kişi yaralandı.

14 Ağustos 2018 Salı 11:52
Üsküdar'da otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

Kaza, 06.30 saatlerinde Üsküdar, Vişnezade Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Nurcan B. idaresindeki otomobil cadde üzerinde seyir ederken, sürücüsünün virajı alamaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hakimiyeti kaybeden sürücü önce trafik levhasına çarptı ardından takla atarak yolun karşına geçti. Takla atan otomobil duvara çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

18-08/14/aw467922_01.jpg

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Olay yerine gelen ekipleri araçta sıkışan sürücü Nurcan B. İle beraberinde ki arkadaşını otomobilden çıkardıktan sonra ambulansa bindirildi. Yaralılar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

18-08/14/aw467922_03.jpg

Sürücü Nurcan B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken beraberinde ki kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 11:52
  1. üsküdar
  2. kaza
  3. otomobil
  4. yaralı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı Marco Fabian!
    1. İşte Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı Marco..
    2. 'Fırsatçılık yaparak stokçuluğa..
    3. Apple satışı Türkiye'de yasaklanacak mı?
    4. Edirne’de 34 kaçak göçmen yakalandı!
    5. Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın..
    6. Hangi hayvanlardan kurban kesilir?
    7. Bakan Soylu yurt içindeki terörist..
    8. İPhone satışı yasaklanıyor mu?
    9. Süleyman Soylu: Şu anda yurt içinde..
    10. Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik..
    11. Eylem hazırlığındaki 9 PKK'lı yakalandı!
    12. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya vize..
    13. İstanbul Adalar kurban satış ve kesim..
    14. MHP lideri Bahçeli, Hayati Arkaz'ı..
    15. Gazi maaşlarını devlete hibe ettiler
    16. Büyükçekmece kurban satış yeri 2018
    17. Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti..
    18. Avcılar 2018 kurban kesim yeri Avcılar..
    19. Van’da terör operasyonu: 15 kişi..
    20. İşte iPhone yerine tercih edilebilecek..
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018