Üsküdar'da otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

Kaza, 06.30 saatlerinde Üsküdar, Vişnezade Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Nurcan B. idaresindeki otomobil cadde üzerinde seyir ederken, sürücüsünün virajı alamaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hakimiyeti kaybeden sürücü önce trafik levhasına çarptı ardından takla atarak yolun karşına geçti. Takla atan otomobil duvara çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Olay yerine gelen ekipleri araçta sıkışan sürücü Nurcan B. İle beraberinde ki arkadaşını otomobilden çıkardıktan sonra ambulansa bindirildi. Yaralılar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Nurcan B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken beraberinde ki kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.