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Aktüel Üsküdar'da kumar oynayan 21 kişiye 72 bin 849 lira ceza
Aktüel

Üsküdar'da kumar oynayan 21 kişiye 72 bin 849 lira ceza

Yeniakit Publisher
2021-01-03 15:25:52 -
Üsküdar'da kumar oynayan 21 kişiye 72 bin 849 lira ceza

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak ruhsatsız bir işyerinde bir araya gelip kumar oynadıkları belirtilen 21 kişiye 72 bin 849 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarda, Üsküdar Küplüce Mahallesindeki bir adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Söz konusu adresin dernek olarak faaliyet gösterdiğine dair tabelasının olduğu ve çok sayıda kişinin içeri girip çıktığını belirleyen ekipler, yaptıkları baskında ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerindeki 21 kişi hakkında işlem yaptı.

Buradaki 21 kişiye 1593 Sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanununa uyarınca 72 bin 849 lira para cezası kesilirken, baskın yapılan yer mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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