  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ülkede 4 büyük patlama! Ölü ve yaralılar var, telefon hatları ve internet kesildi

Kız babası Cumhuriyet yazarları sessiz! "Sokaklar daha güvenli" diyen Mine Söğüt'ün evde yaşadığı ortaya çıktı(!)

Gültan Kışanak'ın İsviçreli kardeşlerinden dayanışma videosu: Hadsiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!

Wall Street Journal'den 'Rusya' iddiası! Kremlin'den cevap geldi: Bu çok saçma

CANLI YAYIN! Hayati Küçük canlı yayında ‘Stop Erdoğan’ skandalının perde arkasını anlatıyor

İP'te istifa! Ümit Özdağ ile hareket edeceğini duyurdu

7 Mart koronavirüs bilançosu açıklandı

ABD'den Gani'ye mektup: Türkiye'den bu konuda yardım isteyeceğiz

Yemen'de çatışmalar şiddetlendi! Son bir yılda düzenlenen en ağır saldırı

İngiltere, İran'da yakalanan İngiliz ajanı için devreye girdi
Gündem Üsküdar'da hastanede korkutan yangın!
Gündem

Üsküdar'da hastanede korkutan yangın!

Üsküdar'da Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında sabah saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 07:40:00 -
Üsküdar'da hastanede korkutan yangın!

Üsküdar'da Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar, yakınları ve personel dışarı çıkarılırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin hastanede duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakaret gibi... Müslüman ülkede Papa'ya özel Hristiyan askerler!
Dünya

Hakaret gibi... Müslüman ülkede Papa'ya özel Hristiyan askerler!

Irak'a ziyarette bulunan katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’a Irak ordusundan, özel olarak üzerlerinde haç işareti taşıyan Hristiyan..
ABD mektubunda çarpıcı detay: Türkiye'den talep edeceğiz
Dünya

ABD mektubunda çarpıcı detay: Türkiye'den talep edeceğiz

Afganistan'da barış müzakerelerinden hiçbir sonuç çıkmazken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kabil hükümetine yolladığı mektupta Türki..
CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş AK Parti ve Fahrettin Altun açıklaması
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş AK Parti ve Fahrettin Altun açıklaması

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay