Üsküdar’da faciadan dönülen anlar kamerada Üsküdar’da park halinde bulunan otobüsün aniden freni boşaldı.

Üsküdar’da park halinde bulunan otobüsün aniden freni boşaldı. Otobüs üç aracı altına alırken, faciadan dönülen anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Üsküdar Burhaniye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Park halindeki otobüs bilinmeyen bir nedenden dolayı hareket etti. Üç aracı altına alan otobüs direğe çarparak durabildi. Faciadan dönülen anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki otobüs birden hareket ediyor. Otobüs hızlanarak araçlara çarpıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.