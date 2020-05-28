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İSLAM

Üsküdar cuma namazı kılınacak camiler | Üsküdar'da hangi camilerde cuma namazı kılınacak?

Hangi camilerde cuma namazı kılınacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 16 Mart'tan beri kapalı olan camiler açılıyor. 29 Mayıs'ta açılacak camiler öncesi vatandaşlar "Üsküdar'da hangi camiler açık olacak?" , "Hangi camilerde cuma namazı kılınabilir?" , "Cuma namazı Üsküdar'da hangi camide kılınacak?" , "Cuma namazının kılınacağı camiler Üsküdar" , "Cami bahçesinde mi cuma namazı kılınacak" sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:52:00 -
Üsküdar cuma namazı kılınacak camiler | Üsküdar'da hangi camilerde cuma namazı kılınacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu camiler 16 Mart’ta kapatıldı. Haftalardır Cuma namazları kılınamıyor. Salgının kontrol altına alınması sebebiyle camilerin 29 Mayıs’ta açılmasına karar verildi. Camiye akın edecek vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymak durumunda. Peki, Üsküdar’da hangi camiler açık olacak?

Üsküdar cuma namazı kılınacak camiler | Üsküdar'da hangi camilerde cuma namazı kılınacak?

29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul’daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemeler yapıldı.

Üsküdar Cuma namazı kılınacak camiler:

Esenler hangi camide cuma namazı kılınacak? | Esenler cuma namazı kılınacak camiler
Esenler hangi camide cuma namazı kılınacak? | Esenler cuma namazı kılınacak camiler

İSLAM

Esenler hangi camide cuma namazı kılınacak? | Esenler cuma namazı kılınacak camiler

 

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