  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:40:30 -
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Türkmen, sosyal medya hesabından, "Değerli hemşehrilerim, Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. Sağlık ekipleri takip ediyor, ciddi bir sorun görünmüyor. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum." paylaşımı yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kenan İmirzalıoğlu’dan dikkat çeken sözler: Buna karşı olmak boynumun borcu
Gündem

Kenan İmirzalıoğlu’dan dikkat çeken sözler: Buna karşı olmak boynumun borcu

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Türkiye'nin koronavirüsle olan mücadelesine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. İmirzalıoğlu, 15 Temmuz darbe giri..
16.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

16.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Suudi Arabistan'dan Almanya'ya silah resti
Dünya

Suudi Arabistan'dan Almanya'ya silah resti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Kasım 2018'de Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alan Almanya hakkında açıklamalarda ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay