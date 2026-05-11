Rehine taksiciden film gibi hamle: Saldırganı böyle etkisiz hale getirdi

Gaziantep'in Araban ilçesinde polise ateş açtıktan sonra bindiği taksinin sürücüsünü rehin alarak kaçmaya çalışan şüpheli, şoförün müdahalesi sonucu yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının polisle girdiği kovalamaca anları araç içi kamerasınca kaydedildi.

Olay, Araban ilçesinde Semih Çalışkan isimli şahsın bir kadını da yanına alarak taksi sürücüsünü silah zoruyla rehin almasıyla başladı.

Şüphelinin yakalanması için operasyon başlatan polis ekipleri, aracı takibe aldı. İlçede başlayan ve Gaziantep kent merkezine kadar devam eden onlarca kilometrelik kovalamaca sırasında şüpheli, polis araçlarına defalarca ateş açtı.

ŞOFÖRDEN CESUR MÜDAHALE

Kovalamaca sırasında Yavuzeli ilçesindeki polis uygulama noktasına gelindiğinde, şüphelinin polise ateş açmak üzere olduğunu fark eden taksi sürücüsü, canını hiçe sayarak müdahalede bulundu. Silahlı şüpheliyi engellemek için hamle yapan sürücü, zanlının elindeki silahı alarak araçtan dışarı attı. Bu sırada aracın kapısının açılmasını fırsat bilen güvenlik güçleri, Semih Çalışkan'ı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

“SON GÜCÜMLE SİLAHI ELİNDEN ALDIM”

Olayın ardından yaşadığı dehşet anlarını anlatan taksi sürücüsü, şüphelinin yol boyunca polise ateş ettiğini ve kendisini de tehdit ettiğini belirtti.

Yavuzeli'ndeki uygulama noktasına geldiklerinde zanlının silahını polise doğrulttuğunu ifade eden sürücü, "Yakın mesafeden polise ateş etmek üzereydi. Hemen müdahale ederek silahı camdan aşağı attırdım. Son gücümle elindeki silahı aldım ve dışarı fırlattım." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Semih Çalışkan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

taksi şoförü Ramazan Yıldırım, "Ben 20 yıldır taksiciyim. Araban'da taksicilik yapmaktayım. Dün şahıs internet üzerinden taksi çağırdı oraya gittiğimde elinde silahla yanındaki kadını kendisine siper etmişti. Ben gidecektim silahı bana çevirdi. Taksimin arka koltuğuna bindi. Gitmemi istedi 5 kilometre sonra polis otosunu görünce ona ateş etti. 10-15 kilometre sonra yine polis otosuna sıktı. Yavuzeli ilçesinde ekipler bizi bekliyordu orada da bana silah doğrultarak oradan da geçtik. Başka bir uygulama noktasında da barikat kuran ekiplere ateş etti oradan da geçtik. Kırmızı ışıkta bile beni durdurmuyordu sivil araçlara silah çekerek yolu açtırıyordu" dedi.

"TEK TESELLİM POLİSİMİZE BİR ŞEY OLMAMASI"

Şoför Yıldırım, "En son galericiler sitesinde ekipler barikat kurmuşlardı onlara ateş etmeye başladı. Biz varız diye polisler havaya ateş ediyordu. Yakında bir polise ateş etmek üzereyken ön camdan silahını tutarak polise değmesini engelledim. Daha sonra silahı arkaya çekti ben de döndüm son gücümle elindeki silahı almaya çalıştım. Ardından polislere seslendim ekipler müdahale etti. Ben şuna şükrediyorum, hiçbir Türk polisine zarar gelmedi. Şahsa müdahale sırasında elim de parçalandı 7 dikiş atıldı. Yaralanmam hiç önemli değil hem polislere hem de kimseye zarar olmadı gerisi önemli değil" diye konuştu.