Trafikte suçlu hep “diğerleri” mi? Sorun direksiyonun arkasında olabilir

Yollarda seyir halindeyken yaşanan gerginliklerin faturası genellikle "diğerlerine" kesilir. Trafik psikolojisi üzerine yapılan çalışmalar, sürücülerin kendilerini değerlendirirken takındıkları taraflı tutumu açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

Stockholm Üniversitesi'nin on yıllar önce başlattığı ve güncel araştırmaların da desteklediği verilere göre, sürücülerin büyük bir çoğunluğu kendi yeteneklerini "ortalama üstü" olarak tanımlıyor. İstatistiksel olarak herkesin ortalamadan daha iyi olması imkansız olsa da bu özgüven patlaması, trafikteki hataların fark edilmesini engelleyen en büyük perde.

Bir sürücünün niteliği sadece büyük felaketlerden uzak durmasıyla değil, gündelik rutinindeki küçük alışkanlıklarıyla ölçülebilir. Kötü sürüş performansı, çoğunlukla fark edilmeyen veya önemsenmeyen teknik hataların toplamından oluşur. Takip mesafesinin hiçe sayılması, hızın istikrarlı bir şekilde korunamaması veya trafikteki diğer unsurlarla uyumsuz hareket edilmesi, yol güvenliğini sessizce tehdit eder.

KENDİ HATALARIMIZA KARŞI GELİŞTİRDİĞİMİZ SAVUNMA MEKANİZMALARI

Bir sürücünün gelişimini engelleyen en net işaret, yaşanan her olumsuzluğu dış etkenlere bağlama eğilimi. Raporlanan kazaların %90’ından fazlasının insan hatasından kaynaklandığı bir tabloda, "o kaza kaçınılmazdı" savunması genellikle gerçek bir analizin değil, bir kaçışın ürünü. Eğer sürekli çevrenizdeki araçların beceriksizliğinden yakınıyorsanız, belki de odak noktasını kendi kararlarınıza çevirmenin zamanı gelmiştir.

Yolun akışını bozan en tipik davranışlardan biri, sol şeridi gereksiz yere işgal etmek. Hız limitleri dahilinde olsanız dahi, daha hızlı ilerleyen bir araca yol vermemek trafiği düğümleyen temel bir hatadır. Bunun tam tersi olan tampon takibi ise güvenliği doğrudan riske atar. İdeal bir sürüşte uygulanan "üç saniye kuralı", önünüzdeki araçla aranızda güvenli bir tampon bölge oluşturur. Genç ve tecrübesiz sürücülerde daha sık görülen bu sabırsızlık, maalesef bazen deneyimli şoförlerin de düştüğü bir tuzak.

SÜRÜŞ KALİTESİNİ ELE VEREN İPUÇLARI: FRENLER VE KARARLAR

Direksiyon hakimiyetinizin seviyesini anlamak için yolcularınızın tepkilerini gözlemlemek bazen en iyi aynadır. Eğer yanınızda oturanlar sık sık vücutlarını gerip panikliyorsa, frenleme alışkanlıklarınızda ciddi bir sorun olabilir. Sert ve zamansız yavaşlamalar, yolu doğru okuyamadığınızın ve trafiği öngöremediğinizin kanıtı olarak kabul edilebilir. Daha düşük ve dengeli bir hızla seyretmek, aracın kontrolünü ele almanız için atılacak en basit adım olacaktır.

Trafikteki usta ile acemiyi ayıran en büyük fark ise "kararlılık" ve "kabulleniş" noktalarında ortaya çıkıyor. Yanlış bir sapağa girmemek için üç şeridi birden kesmeye çalışmak, gerçek ustalığın değil, panik yönetiminin bir göstergesidir. İyi bir sürücü, yanlış yola girmeyi dünyanın sonu olarak görmez; güvenliği tehlikeye atmaktansa fazladan yol gitmeyi tercih eder. Özellikle kavşaklarda yaşanan kararsızlıklar veya ana yola çıkarken harcanan gereksiz bekleyişler ise zamanla ve pratikle aşılması gereken muhakeme eksiklikleridir.

Unutmayın, yollarda mükemmel sürücü yoktur; sadece kendi hatalarının farkında olup bunları düzeltmeye çalışan güvenli sürücüler vardır...