Burger kabusu! Apar topar hastaneye kaldırıldılar
Eskişehir'de bulunan bir işletmede burger yiyen 6 kişiden 3'ü bir süre sonra fenalaşınca hemen hastaneye kaldırıldı. Yiyeceklerle alakalı numune alıp inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Eskibağlar Mahalesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde hizmet veren bir burger restoranında meydana geldi.
6 kişiden 3'ü bir süre sonra fenalaştı
Edinilen bilgilere göre 6 kişilik arkadaş grubu bahse konu işletmeye girerek yemek siparişinde bulundu.
Yemeği yiyen gruptan 6 kişiden 3'ü bir süre sonra fenalaştı.
Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 şahıs, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Yiyeceklerle alakalı numune alıp inceleme başlatıldığı öğrenildi.
