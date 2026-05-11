  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İmamoğlu'nun casusluk davasında Hüseyin Gün’den itiraf gibi savunma! “İstihbaratçılarla görüşmem doğal” CHP ihraç edecekti... Köksal istifa etti! Hasan Aksay ağabeyin kızı Hakk’a yürüdü Laikperest Özdemir’den hem cehalet hem hakaret! Müslümanlara ve Akit’e saldırı LGBT eleştirisine hapis cezası! ‘Bu ülke sahipsiz mi arkadaş? Putin AB’nin tüylerini diken diken etti! Schröder’e vize yok Nedim Şener’den FETÖ ifşaatı! “Özel’in FETÖ tarafından parlatıldığını ifade eden Uludemir’i o iki kişi tehdit etti” CHP'de korkunç ifşa: Kadın milletvekili ile grup seks skandalı Duruşma "güvenlik ve diplomatik" gerekçelerle erken bitti Kanserden ölmezse korkudan ölecek İran Trump’ın dayatmalarına böyle cevap verdi: Talepleri mantıksızca!
Sağlık “Patlamış mısır akciğeri” uyarısı: Elektronik sigara akciğerleri çökertiyor
Sağlık

“Patlamış mısır akciğeri” uyarısı: Elektronik sigara akciğerleri çökertiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
"Patlamış mısır akciğeri" uyarısı: Elektronik sigara akciğerleri çökertiyor

Yeni bir simülasyon, elektronik sigaranın akciğerlerde yol açtığı hasarı gözler önüne serdi. “Patlamış mısır akciğeri” olarak bilinen hastalıktan EVALI vakalarına uzanan tablo, cihazların solunum sistemi üzerindeki ciddi etkilerine dikkat çekiyor. ABD'de 2019'da 34 ölüme yol açan EVALI vakası, tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Elektronik sigaranın insan vücuduna verdiği zararlar, tüyler ürpertici bir simülasyon videosuyla gün yüzüne çıktı. Dünya genelinde giderek daha fazla kullanıcı bu cihazların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin farkına varırken yetkililer de salgının büyümesini durdurmak için harekete geçiyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 2009 ve sonrasında doğanlar için sigara yasağı getirilmesinin yanı sıra elektronik sigaraların mağazalardaki satış koşullarını kısıtlayacağını taahhüt etti.

Elektronik sigaraların büyük çoğunluğu bir ağızlık, bir ısıtma elemanı, bir mikroişlemci, bir pil ve e-sıvı içeren bir kartuştan oluşuyor. Isıtma elemanı tarafından kartuştan çekilen sıvı buharlaşarak sigara dumanı gibi solunuyor. Başlangıçta geleneksel sigaraya göre "daha sağlıklı" bir alternatif olarak sunulan bu cihazların, aslında ciddi sağlık riskleri barındırdığı ortaya çıktı.

34’Ü ÖLÜMLE SONUÇLANDI

2019 yılında ABD'de 1.600'den fazla açıklanamayan akciğer hasarı vakası kayıt altına alındı; bunların 34'ü ölümle sonuçlandı. Hastaların yüzde 92'sinin kaçak piyasadan temin edilen THC içerikli elektronik sigara kartuşları kullandığı tespit edildi. Bugün EVALI (E-Sigara veya Buharlaşmaya Bağlı Akciğer Hasarı) adıyla tanınan bu durum, topikal cilt kremlerinde de kullanılan sentetik bir madde olan E vitamini asetatından kaynaklanıyor.

Elektronik sigara likitleri, gıda ve ilaç sektöründe yaygın kullanılan propilen glikol ile gıda koyulaştırıcısı bitkisel gliserin gibi bileşenler içeriyor. Tek başına bakıldığında zararsız görünen bu maddeler, birlikte buharlaştırıldığında zehirli bileşikler oluşturma riski taşıyor. Üstelik bu içerikler üzerindeki düzenleyici denetim hâlâ son derece sınırlı.

"PATLAMIŞ MISIR AKCİĞERİ"NE YOL AÇIYOR

Meyveli içeceklerin tatlandırılmasında ve patlamış mısıra tereyağı aroması kazandırılmasında kullanılan diasetil, elektronik sigara likitlerinde sıkça yer buluyor. Environmental Health Perspectives dergisinin 2015 tarihli araştırmasına göre test edilen 51 elektronik sigara likitinden 39'u bu tehlikeli kimyasalı içeriyor. Diasetil'in düzenli olarak solunması, ilk kez bir patlamış mısır fabrikasında işçilerde gözlemlenen kronik hastalık olan bronşiolitis obliterans'a, yani halk arasında bilinen adıyla patlamış mısır akciğerine yol açabiliyor.

AKCİĞERLERDE CİDDİ HASAR VE SAVUNMASIZLIK

Simülasyon, akciğerlerde mukus birikimini ve gaz değişiminin gerçekleştiği alveollerin ciddi hasar gördüğünü açıkça ortaya koyuyor. Her türlü kimyasal maddenin solunması, akciğerlerdeki bakteri ve virüsleri dışarıda tutan kıl benzeri yapılar olan siliyalarda felç etkisi yaratıyor. İyileşme süreci haftalar alıyor ve bu süreçte akciğerler enfeksiyonlara karşı son derece savunmasız kalıyor. Doktorlar, elektronik sigaranın geleneksel sigaradan yalnızca biraz daha az zararlı olduğunu vurgularken yürütülen araştırmalar her geçen gün iki ürün arasındaki benzerliklerin arttığına işaret ediyor.

2008 ve sonrası doğanlar için ömür boyu sigara yasağı kabul edildi!
2008 ve sonrası doğanlar için ömür boyu sigara yasağı kabul edildi!

Dünya

2008 ve sonrası doğanlar için ömür boyu sigara yasağı kabul edildi!

Mardin'de bir araçta 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Mardin'de bir araçta 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Yerel

Mardin'de bir araçta 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Sigarayı bırakanlar neden sıklıkla patlican tüketmeli?
Sigarayı bırakanlar neden sıklıkla patlican tüketmeli?

Sağlık

Sigarayı bırakanlar neden sıklıkla patlican tüketmeli?

Kalbe sessiz tehdit: Gazlı içecekler sigara gibi tehlikeli
Kalbe sessiz tehdit: Gazlı içecekler sigara gibi tehlikeli

Sağlık

Kalbe sessiz tehdit: Gazlı içecekler sigara gibi tehlikeli

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23