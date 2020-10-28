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Aktüel USAP İslam karşıtlığı nedeniyle Fransa'ya tepki gösterip sanatçılara "kınama" çağrısı yaptı
Aktüel

USAP İslam karşıtlığı nedeniyle Fransa'ya tepki gösterip sanatçılara "kınama" çağrısı yaptı

USAP Başkanı Bünyamin Aydemir: - "Fransa'da satirik mizah anlayışı adı altında yayınlanan karikatürler ırkçı ve islamofobi paranoyasının vücut bulmuş halini yansıtmaktadır. Kimse bizlerden ifade özgürlüğü maskesi takarak bu yapılanlara sessiz kalmamızı beklemesin. Değerlerimizin, kutsallarımızın aşındırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:37:45 -
USAP İslam karşıtlığı nedeniyle Fransa'ya tepki gösterip sanatçılara "kınama" çağrısı yaptı

ERZURUM (AA) - Uluslararası Sanat Platformu Derneği (USAP) Başkanı Bünyamin Aydemir, İslamın değerlerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan çirkin saldırılara tepki göstererek, tüm sanatçıları, sivil sanat örgütlerini, sanat kurumlarını ve üniversitelerdeki sanat birimlerini Fransa'yı kınamaya çağırdı.

Aydemir yaptığı yazılı açıklamada, insanın onurunu, itibarını, toplumların değerlerini ve kutsallarını hedef alan, aşağılamaya çalışan ve karikatürize ederek değersizleştirmeye yeltenen her türden girişimin sanatın ruhuyla asla bağdaşamayacağını anlattı.

Sanat gibi yüce bir kavramın çirkin amaçlara, kötü niyetlere ve gizli ajandalara payanda yapılmasına kimsenin ama özellikle de sanat camiasının sessiz kalmaması gerektiğini belirten Aydemir, şunları kaydetti:

"Fransa'da yapılan çirkin ve kışkırtıcı yayınlarla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan faşizan ve ötekileştirici söylem ve davranışları, demokratik tahammüllerin ötesine geçti. Fransa'da satirik mizah anlayışı adı altında yayınlanan karikatürler ırkçı ve islamofobi paranoyasının vücut bulmuş halini yansıtmaktadır. Kimse bizlerden ifade özgürlüğü maskesi takarak bu yapılanlara sessiz kalmamızı beklemesin. Değerlerimizin, kutsallarımızın aşındırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İfade özgürlüğü bir başkasının özgürlük alanıyla sınırlıdır. Sadece insani gereklilik değil, aynı zamanda mesleki ahlak ve sanat duyarlılığı da bunu gerektirir."

Aydemir, Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde cereyan eden İslamofobik uygulamalar ile Türk düşmanlığının bilerek tırmandırılmaya çalışıldığına işaret ederek, "Bu türden kışkırtıcı girişimlere karşı yapılacak olan protestoların ve tepkilerin dilinin mümkün olduğunca ölçülü olması gerekir." ifadesini kullandı.

Yurttaki protestolarda tuzağa düşülmemesi gerektiğini dile getiren Aydemir, "Tuzağa düşülmesin. Yurt dışındaki provoke amaçlı bu türden girişimler, Müslümanların ve Türklerin çirkin ve nahoş tepkiler vermelerini beklemektedir. Böylelikle barbar Müslüman ve Türk imajı oluşturulacak, aynı zamanda bir süreden beri Müslümanlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yürütülen itibarsızlaştırılma çalışmalarına ivme kazandırılacaktır. Bize düşen olabildiğince doğru ve akılcı tepkiler vermektir." diye konuştu.

Aydemir, Fransa'da, İslam'ın değerlerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yapılan çirkin saldırılara tepki göstererek, tüm sanatçıları, sivil sanat örgütlerini, sanat kurumlarını ve üniversitelerdeki sanat birimlerini Fransa'yı kınamaya davet etti.

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