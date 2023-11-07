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Dünya Usame Hamdan: Hamas halkımızın vicdanı ve özlemi olarak kalacak
Dünya

Usame Hamdan: Hamas halkımızın vicdanı ve özlemi olarak kalacak

Yeniakit Publisher
2023-11-07 15:29:00 -
Usame Hamdan: Hamas halkımızın vicdanı ve özlemi olarak kalacak

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, dün yaptığı açıklamada, Hamas’ın Gazze Şeridi üzerinde ‘vesayeti’ kabul etmeyeceğini ifade ederek, İsrail'in kuşatma altındaki şehirde yürüttüğü savaşında ortadan kaldırmayı hedeflediği ‘hareketi izole etme’ planını hayata geçiremeyeceğini vurguladı.

Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığı habere göre Hamdan, basın toplantısında, “Hamas'ın gideceğini düşünenler için Hamas halkımızın vicdanı ve özlemi olarak kalacak ve dünyadaki hiçbir güç onu ortadan kaldıramayacak veya marjinalleştiremeyecek. Amerika'nın planları ve işgali birer hayaldir” dedi.

İsrail’in hedefi Gazze Şeridi’ni kontrol eden Filistinli grubu tamamen ortadan kaldırmak

Hamdan açıklamalarına şöyle devam etti: Tüm tarafları, halkımızı vesayet altına almaya çalışan, bu yolla işgal güçlerinin üstünlüğü ele geçireceği bu şüpheli girişimlerle rekabete girmemeleri konusunda uyarıyoruz. Halkımız, ABD ve işgalcilerin planlarını hayata geçirmesine izin vermeyecektir. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı eşi benzeri görülmemiş operasyonundan bu yana İsrail, Gazze'ye yönelik savaşı için bir hedef belirledi; Filistin Yönetimi'nin bölgeden çıkarılmasının ardından 2007'den bu yana kuşatma altındaki Gazze Şeridi’ni kontrol eden Filistinli grubu tamamen ortadan kaldırmak.

"Direnişin ve Hamas'ın varlığına son vermeye çalışanlara, Filistin halkının ayrılmaz bir parçası olduğumuzu hatırlatıyoruz"

Mahmud Abbas liderliğindeki El Fetih ve Hamas, Filistin'deki en önde gelen iki grup ve aralarındaki bölünmeye son verecek çeşitli görüşmelere rağmen 15 yıldan fazla bir süredir anlaşmazlık içindeler. Bu ayrılığa atıfta bulunan Hamdan "Direnişin ve Hamas'ın varlığına son vermeye çalışanlara, Filistin halkımızın bir uzantısı ve onların ayrılmaz bir parçası olduğumuzu hatırlatıyoruz" dedi.

Hamdan, "Halkımız, (İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'daki Nazi işgaliyle işbirliği yapan) yeni bir Vichy hükümetini ya da İsrail ya da Amerikan tankına ajan olarak gelen birini kabul etmedi ve etmeyecek" dedi.

İsrail, Hamas saldırısından bu yana Gazze'ye yıkıcı bir bombardıman başlattı ve buna kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde kapsamlı kara operasyonları eşlik ediyor.
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