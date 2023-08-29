Usame Bin Ladin’i öldüren ABD’li asker O’Neill gözaltına alındı

El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in katledildiği saldırıya katıldığı iddia eden Robert O'Neill bu hafta ABD'nin Teksas eyaletinde gözaltına alındı.

The Dallas Morning News'ün haberine göre, ABD donanmasından emekli deniz subayı çarşamba günü Frisco kentinde sarhoş olup fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yakalandı. Sonrasında 3 bin 500 dolarlık kefalet bedeliyle aynı gün serbest bırakıldı.

Frisco polisi konuyla ilgili daha fazla bilgi vermeyi reddetti.

The New York Post gazetesi, O'Neill'ın bir podcast kaydı için kente geldiğini bildirirken konuyla ilgili ulaştıkları emekli askerden yorum alamadıklarını da belirtti.

47 yaşındaki Robert O'Neill, 2011'de Usame bin Ladin'i hedef alan kurşunların kendi silahından çıktığını öne sürerek dünya çapında ün kazanmıştı. 2017'de çıkardığı anı kitabında da bu hikayeyi anlatmıştı. Resmi makamlar bu iddiayı ne yalanladı ne de doğruladı.

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Ancak El Kaide liderinin Pakistan'ın Abbottabad kentinde gizlenirken vurulduğu binanın karanlık ve dar bir alan olması, bin Ladin'i hangi kurşunun hedef aldığının belirlenmesinin imkansız olduğu tartışmasına yol açmıştı.

Diğer yandan bu, emekli Amerikan askerinin sabıka kaydındaki ilk suç değil. 2016'da sarhoş otomobil kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. 2020'de de Kovid karşıtı önlemler kapsamında maske takmayı reddederek Delta Havayolları'nın yasaklı listesine girmişti.