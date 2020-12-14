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Aktüel Uşak'taki kaçak akaryakıt operasyonunda 4 kişi yakalandı
Aktüel

Uşak'taki kaçak akaryakıt operasyonunda 4 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:49:04 -
Uşak'taki kaçak akaryakıt operasyonunda 4 kişi yakalandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta düzenlenen operasyonda 3 bin 630 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente kaçak yollardan akaryakıt getirildiği ve satıldığı tespiti sonrası 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 3 bin 630 litre kaçak akaryakıt, 1 dalgıç pompa, 1 sayaçlı pompa, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda boş bidon ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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