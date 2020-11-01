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Aktüel Uşak'ta yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Aktüel

Uşak'ta yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 03:00:31 -
Uşak'ta yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

UŞAK (AA) - Uşak'ta yolcu otobüsünün briket yüklü tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Mustafa Baydemir'in kullandığı Kamil Koç firmasına ait 43 ES 888 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Ankara-İzmir kara yolu Hastane Kavşağı'ndaki trafik ışıklarına yaklaştığı sırada İsmail Çetinkaya idaresindeki 64 LP 023 plakalı briket yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otobüs muavini Adem Uçar'ın (21) hayatını kaybettiği belirledi.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü ve 7 yolcu ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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