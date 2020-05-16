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Uşak’ta uyuşturucu denetimleri: 6 gözaltı, 2 tutuklama

Uşak’ta narkotik polisi tarafından farkı zamanlarda gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda toplamda 135 gram toz esrar 835 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 12:42:03 -
Uşak’ta uyuşturucu denetimleri: 6 gözaltı, 2 tutuklama

Uşak’ta narkotik polisi tarafından farkı zamanlarda gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda toplamda 135 gram toz esrar 835 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şahıstan ise 2’si tutuklandı.


Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde gerçekleştirdiği uyuşturucu denetimlerine devam ediyor. Kent girişinde kurulan denetim noktasında farklı zamanlarda çok sayıda durdurulan araçlarda arama yapan ekipler farklı türlerde uyuşturucu maddelere ele geçirdi. Son 3 gün içinde yapılan denetimlerde toplamda 135 gram toz esrar 835 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şahıstan ise 2’si tutuklanırken, 4 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

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