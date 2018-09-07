THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Uşak’ta trafik kazası: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

07 Eylül 2018 Cuma 12:28
Uşak’ta trafik kazası: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza, Uşak-Ankara karayolunda meydana geldi. Aydın’dan yola çıkan Zorbey Elbir (19) yönetimindeki 35 JR 564 plakalı otomobil Banaz Büyükoturak Köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada Zorbey Elbir’in annesi Ebru Elbir (45) babası İsmail Elbir (49) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Zorbey Elbir ise 112 Acil Servis ambulansı ile Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Zorbey Elbir’in kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmak için Aydın istikametinden Ankara istikametine gittiği öğrenildi. Bu arada kaza yapan 35 JR 564 plakalı otomobilin kazadan yarım saat önce hız sınırını aşarak radara girdiği bu nedenle trafik cezası uygulandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 12:28
  1. Uşak
  2. Aydın
  3. Ankara
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolarda düşüş devam ediyor
    1. Dolarda düşüş devam ediyor
    2. Aladağ'da 12 kişinin öldüğü yurt..
    3. Katar'dan 10 milyar dolarlık yatırım!
    4. Bunun adı soykırım
    5. Erdoğan Ruhani görüşmesi başladı
    6. Sağlık Bakanlığından herkesi..
    7. Nafaka mağduriyetleri giderilecek
    8. FETÖ'den yargılanan rektör serbest..
    9. Uşak’ta trafik kazası: 2 kişi öldü, 1..
    10. Irak'ta protestolar liman kapattırdı
    11. Dönmez: İlk sondaj 1-2 ay içerisinde..
    12. Cumhurbaşkanı talimatı verdi!..
    13. Kırklareli'nde 28 kaçak göçmen yakalandı
    14. Yerli helikopter uçuşa geçti
    15. İşsizlik maaşında 120 gün süresi..
    16. 2 ürünün ithalatına ilişkin soruşturma..
    17. Kocaeli'de operasyon: 800 kilo kokain..
    18. E devlet şifresi değiştirme
    19. Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1..
    20. "Uyanış" filminin yönetmeni Ali..
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Teröristlerin kara günü!
    Teröristlerin kara günü!