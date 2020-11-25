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Aktüel Uşak'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir gözaltı
Aktüel

Uşak'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 18:19:53 -
Uşak'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir gözaltı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 151 obje ele geçirildi.

Eldeniz köyünde bir kişinin tarihi eser satışı yapacağı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, küpe gibi 151 parça obje geçirildi.

Gözaltına alınan H.K, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen tarihi eserler Uşak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.


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