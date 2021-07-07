  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Uşak’ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: İngiliz savaş gemileri Kırım rotasını kullanmaya devam edecek
Nijerya'da kanlı saldırı: 21 kişi hayatını kaybetti
Siyonist işgal rejimi yapım aşamasındaki bir okulu yıktı
Gündem Uşak’ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Gündem

Uşak’ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Uşak’ta husumetli olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu aileler sokakta karşılaşarak kavga etti. Kavgada silahların çekilmesiyle 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 02:46:00 -
Uşak’ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, Uşak Merkez’e bağlı Köme Mahallesi Yücelti Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre Kadir Hayderi (25) ve Ahmet Hayderi (44) önceden husumetli oldukları Amir Bakhtiyari ile sokak üzerinde karşılaştı. Aralarında kavga çıkmasının ardından Bakhtiyari, yanında getirdiği ateşli silah ile Kadir Hayderi ve Ahmet Hayderi’yi yaraladı.

İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahısları Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Boyun bölgesinden vurularak yaralanan Ahmet Hayderi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken göğsünden vurulan Kadir Hayderi’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay