Uşak'ta oğullarını üniversiteye götüren çift, kazada öldü

Uşak’ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, üniversiteye kayıt yaptırmaya giden 19 yaşındaki genç ağır yaralandı. Aydınlı Elbir ailesinin yaşadığı feci kaza herkesi üzdü.

Kaza, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak köyü mevkiinde sabah 10:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İsmail Elbir (49) idaresindeki 35 JR 564 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun kenarında bulunan şarampole uçarak sulama kanalı geçen köprünün kenarına çarptı. Kazada araçta bulunan sürücünün eşi Ebru Elbir (45) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü İsmail Elbir kaldırıldığı Banaz Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahakelere rağmen kurtarılamadı.

Araçta yolcu olarak bulunan oğulları Zorbey Elbir (19) ise ağır yaralı kazadan kurtuldu. Zorbey Elbir, Uşak Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Zorbey Elbir’in kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmak için Aydın istikametinden Ankara istikametine gittiği öğrenildi. Acı haberi alan Erbil Ailesinin yakınları Uşak’a gitti.