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Aktüel Uşak'ta kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor
Aktüel

Uşak'ta kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-24 20:31:08 -
Uşak'ta kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor

UŞAK (AA) - Uşak'ın Ulubey ilçesinde 22 Kasım'dan bu yana haber alınamayan 89 yaşındaki Fatma Uluğ'u arama çalışmalarına devam edildi.

Yaşlı kadını arama çalışmalarına, Aydın Filo Komutanlığına bağlı bir helikopter, Isparta İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Timi, Kütahya Jandarma Komutanlığından özel eğitimli iz takip köpeği de katıldı.

Havanın kararmasıyla son verilen çalışmalara yarın devam edileceği belirtildi.

Çardak köyünde yalnız yaşayan Fatma Uluğ'dan haber alamayan yakınları 22 Kasım'da jandarmayı aramıştı. İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri arama çalışması başlatılmıştı. Özel eğitimli köpekler ve drone de kullanılmıştı.


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